Quei lama a Roma

(Foto AdnKronos)

Un insolito pellegrinaggio: tre lama e tre amici. Da Soprabolzano - piccolo centro nel comune di Renon, in Alto Adige - a Roma.

Passo dopo passo, finalmente, Walter Mair, Thomas Burger e Thomas Mohr sono arrivati nella Capitale con i loro tre compagni di viaggio: Buffon, 11 anni, Shaquiri, 7 anni, e Tiento, 6 anni. Un percorso (circa 1.000 km) fatto a piedi che si conclude mercoledì da papa Francesco per l'udienza generale.

La famiglia Mair, si legge sul sito del maso Kaserhof, "alleva lama ed alpaca dal 1996 e vanta il primato in qualità di proprietari dell'allevamento più vecchio e più grande d'Italia, denominato 'de Oro', tra gli allevamenti di maggiore successo in Europa, sia a livello di riconoscimenti che per la grandissima varietà genetica".