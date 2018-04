Stupro di gruppo, arrestato 85enne

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Dovrà scontare 7 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo. A finire in manette, su disposizione del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel messinese è stato un uomo di 85 anni, Santo Marino, responsabile di una serie di episodi di violenza sessuale di gruppo, commessi fra il 2000 e il 2005 in diversi comuni della provincia peloritana.