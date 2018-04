Tangenti in ospedali, in manette 4 primari

(Foto Fotogramma)

Arrestati a Milano quattro medici, un imprenditore e un direttore sanitario. Si tratta di due primari dell'ospedale Pini e due primari del Galeazzi che sono stati messi agli arresti domiciliari così come il direttore sanitario. In carcere è finito l'imprenditore. Per tutti le accuse sono di corruzione e rientrano nelle indagini su un giro di tangenti nella sanità milanese coordinate dai procuratori aggiunti Eugenio Fusco e Maria Letizia Mannella. Le ordinanze sono state eseguite dal nucleo tributario della Guardia di Finanza.