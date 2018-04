Ecco dove si tradisce di più

Foto di repertorio (Fotogramma)

Italiani al primo posto in Europa in quanto a scappatelle extraconiugali. Almeno secondo un sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale dedicato a chi cerca un'avventura al di fuori della coppia.

Sul podio anche Spagna e Francia, rispettivamente al secondo e terzo posto per la propensione a tradire il partner.

Per quanto riguarda il Bel Paese, in particolare, secondo il sondaggio si tradisce al Nord come al Sud, dalla grande città al piccolo paesino. Tuttavia, in cima alla classifica delle città dove i tradimenti sono più frequenti c'è Roma, seguono Milano, Napoli, Genova e Palermo.

Indipendentemente dal sesso, oltre la metà della popolazione italiana (67%), spagnola (59%) e francese (56%), ha ammesso di aver tradito almeno una volta il proprio partner.

Ed ecco l'identikit 2018 del traditore tipo: profilo socioeconomico tendenzialmente medio alto, con una sensibile presenza di liberi professionisti (15%), imprenditori (12%) e dirigenti (9%). La maggior parte organizza il tradimento al mattino (47%) o durante la pausa pranzo (30%).

Perché si tradisce? I motivi continuano ad essere più o meno gli stessi: uscire dalla routine e dalla noia (38%), scarsa attenzione dei partner ufficiali (33%), insoddisfazione per la propria vita sessuale (29%).