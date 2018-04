Milano, la fanfara a cavallo della polizia sfila in centro

Sfilata della fanfara a cavallo della polizia di Stato per le vie del centro a Milano. In occasione delle celebrazioni del 166esimo anniversario della polizia, lo storico reparto è intervenuto per la prima volta nel capoluogo lombardo.

Diciannove gli elementi presenti, diretti dall'ispettore superiore Silverio Mariani e affiancati dal primo dirigente del centro coordinamento per i servizi a cavallo e cinofili della polizia di Stato Mario Cardea. In sella ai loro cavalli a pelo grigio, hanno percorso le strade del centro storico di Milano, partendo dai giardini Montanelli, in via Palestro (Foto). Scandendo la loro marcia al ritmo dei tamburi, hanno attraversato il quadrilatero della moda fino a raggiungere piazza Duomo e il Castello Sforzesco.

Il reparto, erede e custode delle più antiche tradizioni della cavalleria, ha sede a Roma ed è la scorta d'onore dello stendardo nazionale concesso al reparto a cavallo nel 1965. L’Italia è tra i pochi Paesi al mondo a vantare una tradizione di questo genere.