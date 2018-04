Raggi: "Pallotta donerà 230mila euro per ristrutturare fontana Pantheon"

(Fotogramma)

"Ringraziamo il presidente James Pallotta che, dopo il tuffo di ieri, ha deciso di compiere un gesto generoso nei confronti della città decidendo di donare 230.000 euro per restaurare la fontana del Pantheon. Direi che è un gesto bellissimo e quindi grazie per questo". Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi al termine dell'incontro in Campidoglio con il presidente della Roma James Pallotta.

"Per quanto riguarda lo stadio - ha aggiunto - stiamo procedendo secondo il programma. Voglio ricordare che con questo progetto arrivano 800 milioni di investimenti stranieri sulla città di Roma ed è evidentemente una grandissima opportunità di rilancio per l’economia di Roma e del Paese. Stiamo veramente andando avanti a tempi serrati e ce la faremo".