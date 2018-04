Vacanze e spesa con l'auto di servizio: sospesi

(Fotogramma)

Cinque dipendenti della Pubbliservizi Spa sono stati sospesi dal servizio su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. I provvedimenti cautelari richiesti dalla Procura di Catania sono stati notificati ad altrettante persone dai poliziotti della Squadra Mobile della questura etnea. I cinque sono accusati di peculato perché tra luglio e settembre dello scorso anno i cinque dipendenti della Pubbliservizi S.p.a, società che in house dell'ex Provincia Regionale che svolge diverse funzioni di manutenzione degli edifici pubblici che, avendo per ragioni di servizio la disponibilità degli automezzi della società, se ne sono appropriati, utilizzandoli sistematicamente per fini privati sia durante che al di fuori dell'orario di servizio.