"Resuscita i morti", ironia social su gaffe Campidoglio

(Foto Twitter 'Roma fa schifo')

"Un'amministrazione che resuscita i morti", "Pare certa anche l'iscrizione di Filippide", "Pasqua è passata, ma con 11 giorni di ritardo ecco il miracolo della Raggi". Esplode l'ironia sui social per la gaffe del Comune di Roma che, in un articolo dedicato all'Appia Run - la corsa podistica prevista domenica - ha inizialmente annoverato come super ospite, salvo poi rettificare, Abebe Bikila, il campione olimpico morto nel '73.

"Guest star il campione olimpico della maratona del 1960, l'ottantaseienne Abebe Bikila che correrà insieme ai partecipanti", recitava la nota pubblicata sul sito del Campidoglio, corretta dopo qualche ora. Una svista che ha fatto il giro del web, suscitando l'ilarità generale e qualche critica politica.

"Siamo tutti col fiato sospeso - commenta in un tweet il consigliere pd capitolino Marco Palumbo - speriamo che i poteri divinatori di M5S possano resuscitare anche l'asfalto sulle strade della città". "C'era da aspettarselo dall'amministrazione guidata da Virginia Raggi - gli fa eco il deputato dem Michele Anzaldi - che rinuncia a priori alle Olimpiadi, sceglie di paralizzare la città e asfaltare le strade solo per lo sport dei ricchi".