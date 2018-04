Scatenarono il panico a piazza San Carlo: 8 arresti

Nuovi sviluppi dopo la chiusura indagini di ieri sui fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017. Questa mattina otto persone sono state arrestate a Torino perché sospettate di avere scatenato il panico nella piazza, mentre la folla guardava la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. A coordinare l'operazione condotta dalla polizia il procuratore Armando Spataro. Alle 12 è annunciata una conferenza in procura.

"Dal nostro punto di vista non cambia nulla. L'unica cosa che ci preme, come è stato fin da subito, è la salute della mamma per la quale ci auguriamo si possa accedere a percorsi che le consentano di vivere in maniera dignitosa la sua condizione". Così all’Adnkronos Danilo, il figlio di Marisa Amato, la donna che nella tragica notte del 3 giugno scorso rimase schiacciata dalla folla in fuga da piazza San Carlo riportando danni gravissimi alla colonna vertebrale che l'hanno resa tetraplegica, commenta gli sviluppi dell’inchiesta della magistratura.

La signora da ormai 10 mesi è ricoverata in ospedale, attualmente all'Unità spinale del Cto. "Mia mamma sta un po’ meglio ma è dura, è una donna forte e cerca di restare positiva, ma certo non è facile accettare questo tipo di condizione", aggiunge Danilo che insieme alla sorella Viviana e al papà Vincenzo da quella notte si alternano al capezzale della mamma e per aiutarla hanno anche aperto una pagina Facebook 'Aiutiamo Marisa Amato' con l’obiettivo di raccogliere fondi e costituito una Onlus ‘I sogni di nonna Marisa’ con l’obiettivo di aiutare chi si trova nella medesima condizione e i familiari.