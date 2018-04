Investito in moto ex giudice Ayala

(Fotogramma)

L’ex magistrato del pool antimafia Giuseppe Ayala è rimasto ferito in un incidente a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, mentre viaggiava in sella alla sua moto in direzione Mondello, alla prima curva in viale Diana è stato travolto da un'auto in controsenso.

Immediatamente soccorso, è stato trasportato all'ospedale Villa Sofia in codice rosso. Ayala ha riportato una profonda ferita alla gamba sinistra e la probabile frattura del femore, ma nessun trauma cranico o toracico. I medici, comunque, hanno deciso di sottoposto a una tac total body per escludere altri danni e avere una conferma alla prima diagnosi.