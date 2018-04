Roma, ancora un bus in fiamme

(Fotogramma)

''Un incendio si è sprigionato verso le 5 di questa mattina su un bus in servizio sulla linea 409, lungo via di Portonaccio. L'autista è intervenuto con l'estintore di bordo e contemporaneamente ha allertato i vigili del fuoco che, una volta sul posto, hanno estinto le fiamme. Nessun passeggero è stato coinvolto nell'evento, ma l'autobus è stato completamente avvolto dalle fiamme. Atac ha avviato un'indagine interna per accertare le ragioni dell'accaduto''. Così in una nota Atac.