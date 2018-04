Roma bloccata per la Formula E

(Afp)

Vigilia di Formula E e Roma resta bloccata, con traffico intenso causato da deviazioni e chiusure. ''Nuova disciplina di traffico nel quadrante sud. In vista del gran premio di Formula E, che inizierà domani sulle strade dell’Eur, fino alle 12 di oggi è chiuso lo svincolo 26 del Raccordo Anulare per la Pontina in direzione centro. Chiusa anche via Cristoforo Colombo, tra Piazzale XV Marzo e via Laurentina; il traffico diretto verso il centro è deviato su via dell’Oceano Atlantico. Attive inoltre deviazioni per il trasporto pubblico locale fino al 22 aprile. Proprio per le chiusure in atto, inevitabili le ripercussioni sul traffico, a partire dalla carreggiata esterna del Raccordo: al momento la circolazione è bloccata dall’Aurelia alla Laurentina e proseguendo dalla Prenestina alla Tiburtina; in interna code a partire dal bivio per la Roma-Napoli fino alla via del Mare''. Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità.

''Ripercussioni anche sulla Roma-Fiumicino dove ci sono incolonnamenti dall’Ansa del Tevere alla Colombo in direzione dell’Eur. Traffico intenso anche sulla Cassia da La Storta a Tomba di Nerone e sulla Flaminia dal Raccordo a via di Grottarossa in entrambi i casi verso il centro. Infine molto congestionate l’Appia da Frattocchie a Capannelle e l’Aurelia da Malagrotta verso la Città del Vaticano''.