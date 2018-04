Visitano casa all'asta e trovano cadavere mummificato

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Erano entrati per visitare la casa finita all'asta. Ma di certo, varcando la soglia, non immaginavano di trovarsi di fronte uno scenario simile: il cadavere del proprietario in avanzato stato di decomposizione e quasi mummificato. E' accaduto nella contrada Molin Maso a Valli del Pasubio (Vicenza), dove mercoledì pomeriggio è stata fatta la macabra scoperta.

Il cadavere rinvenuto sul divano, scrive 'Il giornale di Vicenza' è di Walter Dal Zotto, 42 anni, di cui non si avevano notizie dallo scorso novembre. Ed è probabile che l'uomo sia morto proprio cinque mesi fa, a causa di un malore. Dal Zotto, che aveva un carattere schivo e riservato, era conosciuto da tutti a Valli e dopo la morte della madre, si era ulteriormente chiuso in se stesso.