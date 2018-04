Roma, scontro tra auto e moto: gravi due 18enni

(Fotogramma)

Un ragazzo e una ragazza di 18 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte intorno alle 3.30 in via Silvestri a Roma. I due giovani viaggiavano a bordo di un'Honda che, per cause in corso di accertamento, dopo il capolinea del tram 8, si è scontrata con una Fiat 500 guidata da una ragazza di 22 anni.

Entrambi i 18enni sono stati portati in codice rosso all'ospedale San Camillo, la ragazza si trova ricoverata in prognosi riservata. La conducente della vettura è stata sottoposta agli accertamenti dell'alcol e drug test. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'XI gruppo Marconi della polizia locale.