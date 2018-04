La Storia infinita, speciale Vasco

(Fotogramma)

“Vascononstop, La Storia infinita”. Vasco Rossi sarà protagonista questa sera a speciale Tg5 dedicato al rocker di Zocca, intervistato da Susanna Galeazzi. Un appuntamento da non perdere per i fan del Blasco dopo la magia del Modena Park e in attesa del tour estivo.

"E stasera un Vasco in grande forma a speciale tg5 con SUSANNA Galeazzi" ha twittato il direttore del Tg5, Clemente Mimun.













"Vasco, che è un mio amico di vecchia data, quando gli viene chiesto a quali altre sfide può mai dedicarsi dopo i record del Modena Park, 225mila spettatori e neanche un incidente, fa capire che lui starà sul palco fino alla fine, finché ne avrà la forza e qualcuno lo starà a sentire. Lo stesso è per me - ha detto Mimun in un colloquio con l'Adnkronos - voglio fare il mio lavoro, il giornalista, fino alla fine. Ho cominciato nel 1971 come fattorino senza contratto poi nel '78 sono diventato anche formalmente giornalista e ora festeggio 40 anni di tessera professionale".