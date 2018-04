Weekend double face

Tempo a due facce per il terzo fine settimana di aprile. L’anticiclone proteggerà l’Italia nella prima parte del weekend, poi verrà minacciato da una bassa pressione nordafricana. Oggi sarà una giornata dal clima mite (23° a Trieste, 22°C a Firenze, Napoli e Roma) e dal tempo piuttosto soleggiato su quasi tutte le regioni, ma in Sardegna le nubi in aumento porteranno qualche pioggia debole dal pomeriggio. Domani, nubi e precipitazioni dalle regioni centrali si porteranno verso il Nordest ed entro sera Nordovest, Alpi e Prealpi. Le piogge risulteranno di modesta entità e soltanto localmente moderate sul Friuli Venezia Giulia, Piemonte e zone a ridosso dei rilievi.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che la nuova settimana sarà caratterizzata da un graduale aumento termico su tutte le regioni, soprattutto al Nord quando per mercoledì 18 sono attesi 26°C a Milano. Ma se il clima si riscalderà, il tempo non sarà sempre soleggiato, tutt’altro: da lunedì i temporali saranno all’ordine del giorno su gran parte delle regioni.