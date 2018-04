Roma, con Sandra Milo è 'picnic mania' a Villa Pamphili

L'attrice Sandra Milo tra i protagonisti, il 19 aprile a Villa Pamphili, di 'pic nic mania'

La bella stagione è alle porte e quest'anno più della metà degli italiani trascorrerà il 25 aprile e il primo maggio pranzando all'aperto. Sono i risultati dell'ultima indagine condotta da Ipsos, che fotografa una tendenza in netto aumento rispetto al 2017. Altrettanto forte il dato relativo al 'cestino ideale', dove per il 71% degli italiani non può mancare il panino con le fette di salame, una carica di energia e gusto nostrano, che soddisfa il palato e salvaguarda il portafoglio.

I risultati della ricerca saranno resi noti il 19 aprile (dalle ore 13.30) in occasione dell'evento dal titolo 'Pic nic Mania', organizzato dal Consorzio Cacciatore Italiano nella suggestiva location del 'Vivi Bistrot' di Villa Pamphili, durante il quale tre concorrenti vip si cimenteranno nella preparazione del loro cestino ideale, con gli ingredienti che più rispecchiano il loro dna culinario, il territorio di origine e le abitudini che hanno dato forma alla loro personalità.

L'attrice Sandra Milo delizierà il pubblico con i racconti dei suoi pic nic con Federico Fellini, pomeriggi fatti di risate, bellezza e dolce nostalgia, Raffaello Tonon ci porterà a lezione di bon ton, mentre Francisco Porcella, campione mondiale di surf e attuale concorrente di 'Ballando con le stelle', preparerà un menù d'asporto adatto a un 'fisico bestiale' come il suo.

A giudicare i cestini e proporre abbinamenti sani e bilanciati ci saranno l'esperta nutrizionista, Evelina Flachi, il gastrosofo Alex Revelli Sorini, che coglierà l'occasione per raccontare l'evoluzione del pic nic nel tempo e come sono cambiati costumi e preferenze attorno a questo rito d'aggregazione all'aria aperta che, da sempre, fa parte del nostro dna.

Le festività del 25 aprile e del primo maggio saranno, dunque, all'insegna del pic-nic, sulla scia di una vera e propria mania che coinvolge scenari urbani e piccoli centri e si declina in tanti diversi stili in base alla propria personalità.

Dalla classica tovaglia a scacchi all'ultima moda del 'pic-chic', dove prelibatezze gourmet vengono custodite in cestini glamour, dall'immaginario bucolico della 'Déjeuner sur l'herbe' di Manet alla nuova frontiera del social eating, che consente, attraverso una app, di farsi recapitare il proprio cestino direttamente al parco dove si è scelto di passare qualche ora di relax.