Roma, molotov contro il Qube

(Fotogramma)

Molotov nella notte contro il Qube, la discoteca di Casal Bertone nota soprattutto per le serate LGBT di Muccassassina. Ad accorgersi dell'accaduto è stato, questa mattina, il proprietario, che ha trovato un vetro della porta di accesso del locale rotto e, all'interno, la bottiglia completamente bruciata. Nessun danno al locale, dove, probabilmente grazie al pavimento ignifugo, l'incendio non è neanche partito. L'ipotesi più accredita al momento è che il gesto sia opera di un folle o comunque un'azione isolata e senza movente, anche perché al locale non sarebbero arrivate minacce o richieste estorsive che possano far pensare a qualcosa di diverso. Sul caso indagano i Carabinieri.