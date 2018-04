"C'è troppo disordine", e accoltella coinquilino

Foto di repertorio (Fotogramma)

Torna a casa dopo aver festeggiato il Capodanno cingalese ma la trova in estremo disordine e accoltella il coinquilino. E' successo a Napoli, nel quartiere Stella, dove i Carabinieri hanno arrestato un 55enne di origine cingalese già noto alle forze dell'ordine per tentato omicidio. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112 di una lite in un'abitazione.

I militari giunti sul posto hanno trovato una comitiva di amici che festeggiava il Capodanno cingalese, un 55enne ferito a coltellate e il coetaneo, connazionale, che lo aveva aggredito con una lama da cucina. Quest'ultimo, trattenuto dagli altri componenti della comitiva, è stato immediatamente bloccato e arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravate.

Il coltello, dal quale l'uomo aveva eliminato le tracce di sangue, è stato sequestrato. Il 55enne è stato portato nel carcere di Poggioreale mentre la vittima è stata trasportata all'ospedale Vecchio Pellegrini, curata e dimessa con una prognosi di 25 giorni.