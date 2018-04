Sui bus Cotral l'autista-controllore

Modello Londra per i bus Cotral. ''Da questo mese 1.000 corse al giorno avranno l'autista-controllore", annuncia con un post su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. In pratica sarà lui a verificare "il titolo di viaggio quando si sale (e si sale solo dalla porta davanti!)". "Una rivoluzione, impensabile qualche tempo fa. Non è vero che le cose non cambiano mai. Le cose cambiano, e in meglio. Facciamo sapere a tutti questa novità: miglioriamo insieme, basta evasione!''.