Bomba in un hotel a Gallipoli

Un ordigno è stato fatto esplodere nella notte a Gallipoli, rinomata località turistica del Salento, nel cantiere di un albergo in fase di ristrutturazione. L'esplosione è avvenuta nella zona del Lido San Giovanni e ha provocato paura tra i residenti che hanno udito il boato intorno alla mezzanotte. Lo scoppio ha provocato ingenti danni tanto che l'immobile è stato posto sotto sequestro dalla Polizia e dichiarato inagibile. Sul posto, dopo l'esplosione, sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e gli agenti del locale Commissariato. Si indaga per risalire ai responsabili di questo gesto doloso che ha notevolmente danneggiato il piano terra della struttura. L'albergo preso di mira era chiuso da tempo ed era in fase di ristrutturazione ad opera della nuova società proprietaria.