Temporali al rush finale

Stop alle piogge. Oggi finirà la fase diffusamente temporalesca che ha caratterizzato il Centro-Sud in questi ultimi due giorni. I fenomeni sono stati localmente violenti con allagamenti in Puglia, ma ora i temporali acquisteranno nuova potenza e potrebbero essere accompagnati anche da grandinate e dove le condizioni lo consentiranno, anche da trombe d'aria. L'anticiclone Apollo - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - ormai ha conquistato tutte le regioni settentrionali, per cui le precipitazioni riguarderanno le regioni centrali, meridionali e le due isole maggiori.

Dal pomeriggio di oggi tutto l'Appennino vedrà lo sviluppo di temporali che localmente potrebbero raggiungere anche le coste tirreniche del Lazio e della Calabria. La Sicilia sarà la regione maggiormente colpita dal maltempo, anche con possibili nubifragi tra palermitano, agrigentino e nisseno. Non sono escluse nemmeno le grandinate, favorite da aria più fredda in quota che favorirà la formazione dei chicchi di ghiaccio.

Da domani con l'estendersi verso Sud dell'anticiclone "Apollo" i fenomeni temporaleschi risulteranno sempre meno frequenti, più isolati e relegati alle due isole maggiori.