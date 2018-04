Traffico in tilt sull'A1: 14 km di coda

(Fotogramma)

Traffico in tilt sull'A1. A seguito dell'incidente avvenuto nella notte - quando un mezzo pesante che trasportava tacchini si è ribaltato nel tratto compreso tra Valsamoggia e l'allacciamento con la A14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna - si registrano 14 km di coda nonostante, riferisce Autostrade per l'Italia, l'apertura al traffico alle ore 9 dell'ulteriore terza corsia.

Agli utenti che da Milano sono diretti verso la A14 la Società consiglia di uscire a Modena Sud e tramite la SS9 Via Emilia rientrare a Borgo Panigale; per chi invece è diretto verso Firenze, sempre tramite la SS9 Via Emilia, si consiglia di rientrare a Casalecchio di Reno per poi raggiungere la A1.