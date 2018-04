Prof bullizzato, spuntano caschi e spazzatura

Foto di repertorio (Fotogramma)

Cartoni della spazzatura svuotati sulla cattedra, insulti, parolacce: spunta un nuovo video di bullismo nei confronti del professore dell'istituto tecnico 'Carrara' di Lucca. Lo stesso prof protagonista di un altro video balzato alle cronache, dove si vede uno studente urlare al docente di italiano e storia di "mettergli 6 e non farlo incazzare".

In questo nuovo video, si vede uno studente che si mette in testa un casco e va verso il professore minacciandolo, più volte. A nulla serve che il docente lo inviti a smettere: lui continua e gli urla anche contro, tra le risate di tutta la classe. Un altro alunno prova a mettere in testa al docente una giacca mentre un altro sbatte sulla cattedra il contenitore per la raccolta della carte. Di sottofondo offese e bestemmie di altri studenti che riprendono con il cellulare quanto sta avvenendo.

Per quanto accaduto ci sono tre studenti minorenni di 15 anni indagati. Il preside dell'istituto superiore, Cesare Lazzari, ha infatti presentato denuncia in questura dopo che quel video aveva fatto il giro di chat, social e web, promettendo "provvedimenti" e dicendo che ci sono "già 2-3 procedimenti disciplinari in corso". "E' un fatto gravissimo - ha detto Lazzari - Ed è grave anche che non sono venuto a saperlo dall'interno della classe, ma da persone esterne. Questo silenzio, se non addirittura complicità della classe, è altrettanto grave rispetto al fatto in sé".