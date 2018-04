Spara alla moglie e la uccide

(Fotogramma)

Ha sparato per strada alla moglie e l'ha uccisa. E' successo intorno alle 13 a Bovisio Masciago, in provincia di Monza. La donna è stata trasportata in fin di vita, dopo i colpi al torace, al San Gerardo di Monza, ma è deceduta non appena arrivata all'ospedale. Dopo l'omicidio, l'uomo si è costituito ai carabinieri di Seveso.