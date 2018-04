Si vola a 30°C

(FOTOGRAMMA)

La primavera entra nel vivo e, anzi, sembrerà un po' estate. Apollo, un imponente campo di alta pressione, conquisterà il nostro Paese, ad iniziare dalle regioni settentrionali, ma via via prenderà possesso anche di quelle centro-meridionali.

Il suo dominio - spiegano gli esperti del sito 'ilMeteo.it' - durerà almeno fino al 25 aprile: il sole sarà l'assoluto protagonista e il clima sarà davvero caldo.

TERMOMETRO - Le temperature decolleranno un po' su tutto il nostro Paese ma in particolare al Nord, dove si registrerà l'aumento termico più importante: sarà quasi estate, con la colonnina dei termometri che raggiungerà i 25°C sulla Pianura Padana e addirittura picchi di 30°C sulle vallate del Trentino Alto Adige.

25 GRADI - Clima caldo anche al Centro-Sud, sia pure con qualche grado in meno: i valori massimi sono previsti mediamente intorno ai 24/25°C con punte anche superiori nelle aree più interne.

DA NORD A SUD - Le città che piomberanno improvvisamente nella stagione estiva saranno dunque soprattutto quelle settentrionali, in particolare Bolzano (con punte che sfioreranno i 30°C) e ancora 26°C a Trento e fino a 25°C a Genova, Udine e Milano. Molto caldo anche altrove: specie a Lucca, Massa, Caserta, Napoli e Taranto. Anche a Roma temperature in aumento ma in misura minore, con termometri non oltre i 23 gradi.