"Auguri a Hitler", bufera su prof

"Centoventinove volte auguri di buon compleanno". E' quanto si legge nel post Facebook, poi rimosso, pubblicato questa mattina dal vice preside dell'Istituto Tecnico Agrario 'Ulpiani' di Ascoli Piceno. Una frase scritta in tedesco che, come riferisce l'Anpi di Brescia, l'insegnante ha affidato ai social per celebrare la data di nascita di Adolf Hitler - nato a Branau il 20 aprile 1889 - e che in poche ore ha fatto il giro del web sollevando un polverone di polemiche. A confermare il riferimento al Führer un commento al post - "Tanti auguri allo zio di Berlino" - seguito da una faccina che strizza l'occhiolino condivisa proprio dal docente.