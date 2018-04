Bimbo di 4 anni cade dal balcone: salvo

(Fotogramma)

E' precipitato dal balcone, cadendo per oltre 10 metri, e poi con il suo corpo ha sfondato il parabrezza di un'utilitaria parcheggiata sotto casa. Protagonista un bimbo di 4 anni che si è miracolosamente slavato.

E' accaduto ieri, a Bologna, quando verso le 17 di pomeriggio il piccolo è caduto dal terrazzo della sua abitazione, in via Antonio di Vincenzo, precipitando su una macchina parcheggiata in strada. Una fortuna, forse, perché è probabile che impattare contro l'asfalto, invece che contro il parabrezza dell'auto, gli avrebbe causato danni molto più gravi rispetto alle lesioni riportate.

Il bimbo, infatti, subito dopo l'incidente è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Maggiore e poche ore più tardi è stato dichiarato fuori pericolo di vita e spostato in Pediatria. In seguito all'accaduto, oggi la polizia ha denunciato la madre del bambino per abbandono di minore. La donna, infatti, una 33enne di origini tunisine, avrebbe - secondo gli inquirenti - lasciato il piccolo da solo in casa per andare a prendere gli altri figli a scuola, appena poche centinaia di metri più avanti. Sulle dinamiche precise dell'incidente sono ancora in corso gli accertamenti della polizia.