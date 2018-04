Sequestrano bimbo di 2 anni, coppia in carcere

(Fotogramma)

Avrebbero sequestrato un bambino di due anni che era stato in precedenza affidato a una struttura socio-assistenziale per minori di Molfetta, in provincia di Bari. Due persone, una coppia, sono state arrestate all’alba di questa mattina da agenti del nucleo di polizia giudiziaria del comando della polizia locale del capoluogo pugliese, nell’ambito di un'operazione denominata 'Check-Point', in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere. Altre tre persone sono state deferite all’autorità giudiziaria. Sono tutti di nazionalità italiana.

A gennaio, durante la normale attività di presidio del territorio, una pattuglia della Polizia locale ha fermato per un controllo stradale una Smart con a bordo un uomo e una donna unitamente a un minore il quale risultava sprovvisto di documento d’identità. Dello stesso, dichiarato quale nipote della coppia, sono stati forniti verbalmente i dati anagrafici.

Tramite ulteriori accertamenti effettuati presso l’Arma dei Carabinieri Sezione polizia giudiziaria della Procura di Bari, il piccolo è risultato essere gravato da un rintraccio quale persona scomparsa a seguito di sottrazione con relativa denuncia presentata a maggio 2017, dal responsabile della struttura.