Auto si ribalta, morti quattro giovani

(Fotogramma)

E' di quattro morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto stanotte intorno alle 3 sul lungomare di levante, in viale Da Verrazzano, a Marina di Carrara (Massa Carrara). Per cause in corso di accertamento un'auto ha iniziato a sbandare e si è ribaltata nei pressi dell'incrocio con viale Zaccagna, finendo la corsa contro una cancellata. I cinque a bordo dell'auto sono stati sbalzati fuori. Quattro di loro sono morti sul posto. Il quinto è stato portato in ospedale. Le vittime sono giovani che avevano trascorso la serata in un locale della zona. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco.

Due delle vittime dell'incidente sono ragazzi inglesi, oltre a una ragazza residente a Carrara e a un altro ragazzo deceduto nell'incidente. Erano a bordo dell’auto, una Y10, con un altro ragazzo rimasto lievemente ferito. Sembra che i giovani stessero tornando da una festa in un pub. Tra le prime ipotesi in merito alla causa dell’incidente, quella dell’alta velocità.