Coppia anziani trovata morta in canale

(Immagine d'archivio - Fotogramma)

I corpi senza vita di un uomo e una donna sono stati trovati in un canale ad Aquileia, in provincia di Udine. Si tratta di Marcello Rigonat, 84 anni, e di Anna Maria Tomat 78. Da tempo l'anziana aveva problemi di salute ed era sulla sedia a rotelle. Il ritrovamento è avvenuto ieri sera in località Colombara. A riportare la notizia è il Messaggero Veneto, spiegando che i due risiedevano nella zona, a San Zili. A trovare la coppia senza vita è stato il figlio che ha visto prima l'auto dei suoi genitori lungo la strada di campagna e poi ha scoperto i corpi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la croce verde di Cervignano, i carabinieri del nucleo operativo di Palmanova e, per il recupero, i sommozzatori di Udine. Sconosciute ancora le cause della morte: fra le ipotesi anche quella dell'omicidio-suicidio. Per far luce sulla vicenda si attende ora l'autopsia.