Donna carbonizzata, non si esclude suicidio

Foto Adnkronos

Continuano le indagini della polizia sul caso della donna di 49 anni trovata carbonizzata, ieri mattina, nel parco delle Tre Fontane a Roma, nella zona dell'Eur, a circa un chilometro da dove abitava. Oggi sono stati ascoltati parenti e testimoni. Dagli accertamenti svolti dalla polizia non è escluso che la donna si sia suicidata.

"Ho visto il corpo in fiamme all'Eur"

La 49enne, che lavorava in una lavanderia in zona, soffriva di depressione. A scoprire ieri il corpo è stato un uomo che faceva jogging. In un filmato, girato da un abitante della zona intorno alle 6.15, che l'AdnKronos ha deciso di non pubblicare, si vede il cadavere bruciare. "Ho pensato che fossero stracci, volevo segnalare il rogo al Comune" ha detto l'autore del video all'AdnKronos.