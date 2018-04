Incosciente e con le gambe fratturate, giallo a Firenze

(Fotogramma)

Giallo a Firenze per un giovane trovato a terra con le gambe fratturate e in stato di incoscienza in una zona periferica della città. Stamattina un uomo in bicicletta, mentre transitava sulla pista ciclabile nei pressi del ponte di Varlungo, ha segnalato al 118 la presenza di un giovane per terra. Trasportato presso l'ospedale di Ponte a Niccheri, gli sono stati riscontrati un trauma cranico e la frattura degli arti inferiori. Si tratta di un 33enne residente a Pontassieve (Firenze), che ora è ricoverato in prognosi riservata. Indagini in corso a cura dei carabinieri del Nucleo Investigativo con la collaborazione delle due Compagnie urbane di Firenze mentre è in corso il sopralluogo della sezione di investigazione scientifiche dell'Arma per cercare di chiarire l'accaduto.

Secondo quanto intanto ricostruito dai carabinieri, il 33enne aveva passato la serata in un locale non lontano dal luogo dove è stato trovato, insieme a alcuni amici. Gli amici, che sono stati ascoltati dai militari, avrebbero detto di essersi separati da lui intorno alle 2,30 della scorsa notte. Il 33enne, che avrebbe bevuto molto, secondo le testimonianze di chi era con lui, poi si sarebbe allontanato dicendo di voler fare una passeggiata. I militari stanno visionando anche le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona.