Terrore sull'A10: a fuoco bus

Foto vigili del fuoco

Undici chilometri di coda nel tratto tra Savona e Spotorno sull'A10 Genova-Ventimiglia. Il tratto è interessato da ieri da forti incolonnamenti, dovuti ai lavori di ripristino dopo l'incendio che venerdì ha riguardato un pullman turistico all'interno della galleria Fornaci, al chilometro 50. Per permettere i lavori è stato deviato il traffico su una sola corsia, con conseguenti ripercussioni e code a partire dal casello di Albissola. I tempi di percorrenza stimati sono di circa un'ora e mezza per raggiungere Spotorno, mentre in mattinata si è arrivati quasi alle 2 ore.

Autostrade per l'Italia intanto comunica che nei tratti di propria competenza della A10 i disagi potrebbero durare per tutto il fine settimana con il cantiere di ripristino previsto fino almeno a lunedì. Sempre da Autostrade il consiglio a chi si mette in viaggio per il fine settimana di muoversi solo se strettamente necessario ricordando che le tempistiche di percorrenza potranno essere molto superiori alla media.