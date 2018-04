Bartali cittadino onorario di Israele

(Fotogramma)

Mercoledì 2 maggio, all’interno di una solenne cerimonia che si svolgerà allo Yad Vashem e che è stata organizzata insieme alla Israel Cycling Academy, la prima squadra professionistica israeliana di ciclismo, Gino Bartali otterrà ufficialmente in memoria la cittadinanza onoraria dello Stato ebraico.

Un riconoscimento, per il grande ciclista fiorentino - si legge su Pagine ebraiche - che arriva a cinque anni dalla proclamazione quale 'Giusto tra le Nazioni' da parte dello stesso Yad Vashem e a ridosso della partenza del Giro d’Italia, che prenderà il via il 4 maggio da Gerusalemme anche per onorare il ricordo dell’indimenticabile campione che, sotto il nazifascismo, aiutò numerosi ebrei a salvarsi dalle persecuzioni.