Di Matteo: "Serve un pentito di Stato"

(Fotogramma)

"Non riteniamo che quei carabinieri abbiano agito da soli, riteniamo che siano stati in qualche modo mandati, incoraggiati a fare questa Trattativa. Ho sempre sperato potessero dare un contributo ulteriore di conoscenza. Il fatto che siano stati condannati solo i carabinieri non significa che il livello politico non fosse a conoscenza o addirittura che fosse il mandante dell'azione dei carabinieri. Non abbiamo finora acquisito prove concrete di soggetti determinati, ecco ci vorrebbe un 'pentito di Stato', ci vorrebbe qualcuno che appartenga alle istituzioni che faccia definitivamente chiarezza e che disegni in maniera ancora più completa il quadro di quello che avvenne". Lo ha detto Nino Di Matteo, il pm simbolo dell'inchiesta e del processo sulla trattativa Stato-mafia nel suo intervento a Mezz'ora in più, su Raitre.