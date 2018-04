Figlio di due mamme registrato all'anagrafe

Dal profilo Facebook di Chiara Foglietta

E’ stato registrato questa mattina in Comune a Torino, nell'anagrafe cittadina, il figlio di due mamme. Si tratta del primo riconoscimento alla nascita di un bimbo di una coppia omogenitoriale. A firmare l’atto che riconosce il bimbo figlio di Chiara Foglietta, vicecapogruppo del Pd in consiglio comunale, e della compagna Micaela Ghisleni, la sindaca Chiara Appendino.

"Una grande vittoria quella di oggi, non solo per noi ma per tutte le famiglie omogenitoriali di oggi e future. Si è fatta la storia. E' il primo caso in Italia di figlio riconosciuto alla nascita da due mamme con i suoi diritti fin dalla nascita", ha commentato Foglietta all’uscita da Palazzo Civico.

Oltre al bimbo della consigliera Foglietta, la sindaca ha trascritto gli atti di nascita anche di altre due coppie, due papà e due mamme i cui figli erano nati all’estero. Insieme alla sindaca, alla registrazione erano presenti anche l’assessora all’Anagrafe, Paola Pisano, e l’assessore alle Famiglie, Marco Giusta.