Perde 70 kg con la dieta della dopamina

Perdere peso con il sorriso. Sembra sia possibile grazie alla dieta della dopamina dello chef stellato Tom Kerridge che, seguendo questo regime alimentare, ha perso circa 70 chili in tre anni.

Questo metodo, semplice da seguire - si legge sul sito della Newton Compton - garantisce un modo sicuro per perdere peso senza rinunciare al buonumore. Sono molte le persone che faticano a seguire una dieta sul lungo periodo a causa del senso di tristezza generato dall’assenza di cibo. Le ricette de 'La miracolosa dieta della dopamina' di Tom Kerridge, però, sono tutte a base di ingredienti che rilasciano nel cervello il cosiddetto "ormone della felicità”, la dopamina. Gli “eroi della dopamina” inclusi in questo manuale sono prodotti come le uova, la carne (manzo, pollo e tacchino) e persino il cioccolato. Eliminando l’alcol e riducendo i carboidrati per privilegiare proteine, frutta fresca e verdure, sarà possibile combinare un’alimentazione sana al piacere di gustare un piatto delizioso.