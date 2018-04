Alla Bicocca si rievoca la battaglia del 1522

(Foto dal sito www.unimib.it)

La battaglia della Bicocca, uno degli episodi salienti delle 'guerre d'Italia' combattute nel '500 tra Francia e Spagna per il dominio dell'Europa, rivive nei territori in cui ebbe luogo. Venerdì prossimo, 27 aprile, nel campus dell'Ateneo, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà la rievocazione dello scontro che avvenne 496 anni fa nell'area dell'odierno Quartiere Bicocca. Era il 27 aprile 1522 e il conflitto vedeva le forze milanesi di Francesco II Sforza, sostenute dalle truppe imperiali di Carlo V, lottare per la riconquista del Ducato di Milano nelle mani dei Francesi dal 1515.

A fianco dello spettacolo, altre iniziative aperte al pubblico realizzate dagli studenti di Scienze del Turismo e Comunità Locale dell'università di Milano-Bicocca, come i laboratori sulla tecnica di intrecciare i fiori, sull'alimentazione dell'epoca e sulla riproduzione dei berretti simili a quelli indossati dal Duca Francesco II. Tanti gli eventi culturali anche al pomeriggio e in serata.

Il programma completo e ulteriore materiale informativo sono disponibili all'indirizzo https://www.unimib.it/battagliabicocca. La manifestazione fa parte delle iniziative organizzate per celebrare i 20 anni dell'ateneo.