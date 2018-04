"Se chiami la polizia ti taglio la testa", arrestato

Durante lo svolgimento delle attività di controllo del territorio effettuate dalla Unità Operativa Emergenza Sociale e Minori della Polizia Municipale di Napoli, nella zona di Piazza Garibaldi, un giovane immigrato irregolare di 21 anni, con numerosi precedenti tra cui violenza sessuale e porto abusivo d’arma, è stato tratto in arresto per rapina aggravata da arma impropria.

Sorpreso a rubare alcolici in un supermercato della zona, così come era già successo in diverse altre occasioni, alla richiesta di restituzione dei prodotti da parte del direttore del locale commerciale, lo ha minacciato prima con un paio di forbici e poi con un coltello dichiarando che “gli avrebbe tagliato la testa” se avesse chiamato la Polizia. Gli agenti della Municipale, allertati da alcuni dei presenti, sono intervenuti immediatamente scongiurando il peggio.