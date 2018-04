Pagati per viaggiare

(Fotogramma)

Si parte il 1 giugno. I due i fortunati vincitori della 'Travel Guide Competition', organizzata dalla Wow, una compagnia aerea islandese low cost, dovranno viaggiare fino al 15 agosto sui loro velivoli, documentando le tappe con foto, video e recensioni come guida turistica. Le mete verranno scelte tra possibili 38 destinazioni. Per candidarvi basterà postare un video (massimo 2 minuti) in un inglese fluente con i consigli per visitare la tua città, caricandolo su YouTube e, poi, sul sito della compagnia tramite l'apposito modulo. C'è tempo fino al 14 maggio, mentre solo 4 giorni dopo si saprà nei loro canali social.