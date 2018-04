Accoltella un uomo e si autodenuncia

(Fotogramma)

I Carabinieri di Quartu Sant'Elena (Cagliari) hanno denunciato per lesioni personali un ventenne di Decimoputzu che nella tarda serata di ieri, al culmine di una lite per futili motivi, ha aggredito un 42enne cagliaritano, colpendolo con un coltello alla coscia sinistra, per poi autodenunciarsi contattando il 112. La vittima, non in pericolo di vita, è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Brotzu di Cagliari dal 118, intervenuto su richiesta dei militari. I fatti sono accaduti in un noto locale del viale sul lungomare Poetto.