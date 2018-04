Un amore 'postale' dietro le sbarre

(Fotogramma)

Maurizio e Celeste. Celeste e Maurizio. Una storia d'amore 'postale' nata dietro le sbarre. Entrambi reclusi nel carcere di Bollate, nel 2014 - riferisce 'L'arte del francobollo' nel numero in uscita a maggio - iniziano una regolare e appassionata corrispondenza che li conduce, due anni dopo, alle nozze. "Il nostro percorso non è stato facile", spiega lui, descrivendo una relazione costruita gradualmente, tramite colloqui di qualche ora e la posta interna del penitenziario. Ma proprio le missive hanno finito per trasformarsi in una 'mail art', un'arte postale speciale e a lieto fine. "Ho conquistato la mia donna con le lettere", confessa Maurizio, "e penso che durerà per sempre".