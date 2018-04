25 aprile, l'accoglienza di Venezia

Venezia (Fotogramma)

Nel concludere il suo discorso durante le cerimonie del 25 aprile, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha voluto porre l'accento sulla città di Venezia, ringraziando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'attenzione posta ai problemi delle varie città del Comune.

"La nostra disponibilità all'accoglienza sia un messaggio di benvenuto a tutti coloro che, di qualsiasi credo o cultura, vogliono scoprire Venezia, di acqua e di terra, Mestre, Marghera e le tante altre realtà del nostro territorio impegnandosi ad integrarsi con quanti già le abitano, rispettandone le regole e le abitudini - sottolinea Brugnaro - Il 25 aprile è la festa della Libertà di tutti. Una libertà che deve trovare il proprio alveo entro un perimetro di legalità e giustizia. Una festa di speranza ancor più per i giovani che devono trovare la forza e l'esempio per battersi per un mondo migliore, fatto di lavoro di opportunità e di sicurezza. E' la festa della democrazia intesa come possibilità di essere protagonisti, tutti insieme e ognuno per la sua parte, del nostro domani. Un ringraziamento speciale oggi al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la sensibilità che ha dimostrato nel seguire da vicino i problemi speciali di Venezia. Grazie Presidente di vero cuore".