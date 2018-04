"Pitbull cane affettivo, ecco perché ha protetto le gemelline"

Il Pitbull Margot fotografato da uno dei soccorritori. Da Facebook

"Il pitbull, come razza, è una cane che ha buoni rapporti con gli umani, meno con gli atri suoi simili, ecco perché ha protetto le due gemelline". Lo spiega Massimo Perla, addestratore cinofilo e Responsabile Nazionale CSEN Cinofilia commentando la storia a lieto fine delle due bambine di 4 anni e mezzo scomparse in mezzo ai boschi in Friuli, a Stella di Tarcento, in provincia di Udine e ritrovate dopo l’una di notte da un gruppo di tre persone. Le due infatti sono state ritrovate con il loro cane, Margot, una femmina di pitbull, che non si è mai separata da loro e le ha protette e scaldate fino all'arrivo dei soccorsi. Secondo Perla, il pitbull, in quel momento si è comportato "per quelle che sono le sue caratteristiche. E' una cane appunto che stringe rapporti molto intimi con il suo padrone, è molto protettivo e ha un grande istinto territoriale".

"Però - sottolinea - sono cani che devono essere bene addestrati in quanto hanno un carattere combattivo. Con gli altri animali infatti hanno atteggiamenti molto diversi". "Tutto - ribadisce - dipende da come vengono educati, se il loro comportamento viene modificato da addestramenti che ne esaltano la sua aggressività tutto cambia". In questo caso però, Margot, si è comportata non da cane aggressivo ma da cane affettivo". "Si vede - dice - che è stato educato bene. Lo dimostra anche il fatto che all'arrivo dei soccorsi, non ha ringhiato ai soccorritori, anche se non si è staccata neanche un secondo delle due gemelline". E' stata Margot infatti, abbaiando a richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine. "Proprio per questo - conclude Perla - Margot si è comportata bene".