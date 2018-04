Scontro sull'A1, 12 km di coda

(Fotogramma)

Autostrade per l'Italia comunica che intorno alle 8 sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Incisa e Firenze sud in direzione di Bologna, è avvenuto un incidente che ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti. Sul luogo dell'incidente, avvenuto al km 313, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione 4° Tronco di Firenze.

Attualmente l'incidente è stato risolto ed i mezzi pesanti sono stati rimossi e si registrano 12 km di coda. Per gli utenti che sono diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Valdichiana, seguire per Siena, prendere il raccordo Bettolle-Siena SS326, quindi la superstrada Siena-Firenze, per poi rientrare sulla A1 a Firenze Impruneta.