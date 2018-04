Spari a Napoli, ucciso 19enne

Foto di repertorio (Fotogramma)

Un 19enne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Napoli. Il giovane si trovava in via Al Chiaro di Luna nel Rione Conocal, quartiere Ponticelli, in compagnia di un 30enne quando entrambi sono stati feriti da colpi di arma da fuoco.

Il 19enne, Emanuele Errico, è stato raggiunto alla schiena da un unico colpo esploso da un'arma semiautomatica: trasportato all'ospedale Villa Betania, è deceduto poco dopo. Il 30enne, originario di Volla (Napoli), ha invece riportato una ferita alla gamba sinistra.

Indagano i Carabinieri.