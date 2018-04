Camion si ribalta sull'A14: un morto

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Incidente mortale, nella notte, sull'A14 in provincia di Chieti. Intorno alle ore 23, nel tratto tra Vasto sud e Vasto nord in direzione di Pescara, un mezzo pesante si è ribaltato e ha perso il carico di frutta. Nell'incidente avvenuto all'altezza del km 438, fa sapere Autostrade per l'Italia, il conducente del mezzo pesante ha perso la vita. Il tratto è stato chiuso ed è stato poi riaperto alle ore 3.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della Direzione di Tronco di Pescara. Al momento, spiega Autostrade, il traffico scorre regolare.