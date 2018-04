Milano, 21enne accoltellata per un cellulare

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una ragazza inglese di 21 anni è stata accoltellata la scorsa notte a Milano da due uomini che volevano portarle via lo smartphone. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 3.30 in via Franchino Gaffurio, nei pressi di piazzale Loreto.

Ai carabinieri la giovane, che studia all'Università Cattolica, ha riferito di essere stata aggredita da due uomini mentre rientrava a casa insieme a un'amica, anche lei di nazionalità inglese. I due, secondo la vittima presumibilmente extracomunitari, l'avrebbero avvicinata e colpita all'addome con un'arma da taglio.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che l'ha soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Città Studi. Le sue condizioni non sarebbero gravi e la giovane non è in pericolo di vita.