Spray urticante a scuola, 5 alunni al pronto soccorso

(Fotogramma)

Cinque alunni finiti al pronto soccorso e una ventina di ragazzini curati sul posto dai sanitari del 118. E’ questo il bilancio di quanto accaduto stamattina a Cesenatico, in provincia di Cesena, dove un ragazzino delle medie ‘Dante Arfelli’ ha spruzzato una miscela urticante spray al peperoncino all’interno della scuola. In mattinata tre ragazze sono state dimesse dall’ospedale.

Secondo quanto si apprende gli alunni, in classe, avrebbero iniziato a sentirsi male a gruppetti, mostrando arrossamenti e attacchi di tosse, così gli studenti sono stati evacuati e le lezioni cancellate. L’esatta dinamica dell’accaduto, tuttavia, è ancora al vaglio dell’Istituto e dei carabinieri, che dovranno anche accertare con sicurezza il responsabile. Su Facebook, intanto, mamme e papà chiedono provvedimenti per quanto accaduto.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, che ha spiegato come "la scuola sia stata riaperta dopo un’accurata ispezione dell’Usl che ha stabilito la possibilità di riaprire la struttura".

"Si tratta di un episodio grave di bullismo nei confronti di un’intera scuola - ha detto Gozzoli - forse il colpevole non si è reso conto di quanto ha fatto ma ora ne dovrà rispondere. Ringrazio tutti i soccorritori, i carabinieri intervenuti e il personale della scuola. L’amministrazione comunale vigilerà sul prosieguo degli eventi e sullo stato di salute dei ragazzi".

"L’episodio - ha aggiunto il sindaco - mi ha profondamente rattristato, non ricordo episodi del genere in passato, appena saranno concluse le indagini e quando sarà individuato il colpevole, tramite la scuola cercherò di poterci parlare, vorrei provare a fargli capire l’importanza di convivere in una comunità seguendo le regole di convivenza civile. Auguro infine una pronta guarigione ai ragazzi che sono stati trasferiti in ospedale".